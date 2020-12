In dodici a cena di un pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora: multati dai Carabinieri

SCANDICCI – Erano in dodici (alcuni dei quali provenienti anche da Campi e Firenze) a cena ieri sera a Scandicci a casa di un pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora. E tutti e dodici sono stati sanzionati per inosservanza delle prescrizioni in materia di contenimento dell’epidemia. I Carabinieri della Compagnia di Scandicci, infatti, erano impegnati in un […]

SCANDICCI – Erano in dodici (alcuni dei quali provenienti anche da Campi e Firenze) a cena ieri sera a Scandicci a casa di un pregiudicato sottoposto all’obbligo di dimora. E tutti e dodici sono stati sanzionati per inosservanza delle prescrizioni in materia di contenimento dell’epidemia. I Carabinieri della Compagnia di Scandicci, infatti, erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, finalizzato anche alla verifica di eventuali inosservanza delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza Covid–19. E una volta recatisi per un controllo presso l’abitazione di un uomo di 46 anni, originario di Napoli, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Scandicci e al divieto di uscire dall’abitazione in orario serale e notturno, lo hanno trovato in compagnia di altre undici persone, di età compresa tra i 23 anni e i 56 anni. Inevitabili le sanzioni.