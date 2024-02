In “Ecuba la Cagna nera” un Euripide contemporaneo: venerdì 1 marzo al Teatro delle Arti

LASTRA A SIGNA – Venerdì 1 marzo, alle 21, al Teatro delle Arti Dario Marconcini dirige la pièce contemporanea tratta da “Le troiane” di Euripide. Va in scena la classicità nella lettura euripidea della coppia formata da Giovanna Daddi e Dario Marconcini, “Ecuba La cagna nera”. Dario Marconcini mette in scena la fine di Troia, […]

LASTRA A SIGNA – Venerdì 1 marzo, alle 21, al Teatro delle Arti Dario Marconcini dirige la pièce contemporanea tratta da “Le troiane” di Euripide. Va in scena la classicità nella lettura euripidea della coppia formata da Giovanna Daddi e Dario Marconcini, “Ecuba La cagna nera”. Dario Marconcini mette in scena la fine di Troia, attraverso la voce e il corpo di Ecuba (interpretata da Giovanna Daddi) e il prologo affidato a Leonardo Greco. Fra le molte vittime che agitano Le troiane di Euripide spicca la figura di Ecuba che riassume su di sé tutta la sofferenza, il dolore, la disperazione, il vuoto, l’impotenza delle donne vinte e violate dalla guerra, ridotte in catene, orfane o vedove con i beni saccheggiati, le case in fiamme, in attesa di un incerto futuro da schiave. I versi di Euripide ci portano nella dimensione del mito, una dimensione che supera lo spazio e il tempo e ci avvicina all’eternità; il testo de “Le troiane” appartiene ai classici i quali “raggiungono la nostra anima scavando nei suoi inaccessibili labirinti”. L’immagine di Ecuba, questa donna sola, vecchia, che ha perso tutto e tutti, lei che era regina, ora ferma, davanti alla distesa del mare, con alle spalle la città di Troia che brucia, attraverso i secoli, giunge a noi carica di umanità. Sola, indifesa, simbolo della caduta, della fine, dell’addio, del distacco. È suo il punto di vista dei vinti e la loro disperazione. Ma, attenzione, con Euripide siamo nella radura del mito, non c’è niente di patetico, ma piuttosto di sublime e quei versi, che arrivano a noi da così lontano, riscattano ogni cedimento al compianto. Infine, perché cagna? Perché, secondo il mito, durante la traversata in mare da schiava, Ecuba si trasformò in cagna e raggiunse Ecate, e anche Dante così ce la ricorda nell’Inferno: “Forsennata latrò si’ come cane / tanto il dolor le fe’ la mente torta”.

Info: biglietteria@tparte.it – 055 8720058 – Sms / WhatsApp 371 1152940 – Teatro delle Arti, via Matteotti 8 – Lastra a Signa – www.teatropopolaredarte.it. Orari biglietteria: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 16, venerdì di spettacolo dalle 20. Biglietti intero 15 euro, ridotto 13 euro, over 65, soci Coop, soci Arci, soci Biblioteca Comunale Lastra a Signa e Amici del Museo Caruso ridotto 8 euro under 26 – tesserati Casateatro 11 euro – Carnet 8 spettacoli 80 euro, prevendite online su www.ticketone.it e nei punti vendita dei circuiti Boxoffice Toscana.