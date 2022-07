In fiamme un’uliveta in via di Castelletti: intervento dei Vigili del fuoco a Signa

SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dalle sede centrale, con il supporto del comando di Prato, sono intervenuti a Signa in via di Castelletti, per l’incendio di un’uliveta. Sul posto ben 3 squadre e 6 automezzi, è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero AIB e […]

SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dalle sede centrale, con il supporto del comando di Prato, sono intervenuti a Signa in via di Castelletti, per l’incendio di un’uliveta. Sul posto ben 3 squadre e 6 automezzi, è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero AIB e squadre di terra del personale della Regione Toscana. Sul posto anche la Polizia municipale signese e i volontari della Pubblica Assistenza di Signa. “Già da un paio di ore – si legge sulla pagina Facebook della Pubblica Assistenza di Signa, da cui abbiamo ripreso anche alcune foto – due nostre squadre antincendio stanno operando per contrastare le fiamme, insieme a Vigili del fuoco e ad altre unità del volontariato antincendio. Per arginare le fiamme attive è intervenuto anche un elicottero antincendio della Regione Toscana che ha effettuato alcuni lanci nelle zone più difficili. Adesso gli operatori, nonostante il caldo, proseguiranno le attività di bonifica fino alla completa messa in sicurezza dell’area bruciata”.