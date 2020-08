In fuga in bicicletta con cocaina e soldi, fermato dalla Polizia municipale e arrestato

FIRENZE – Si danno alla fuga in due a bordo di biciclette con 50 grammi di cocaina e una notevole quantità di denaro in banconote di piccolo e piccolissimo taglio. Ma uno dei due viene raggiunto e fermato da una pattuglia del reparto Antidegrado della Polizia municipale di Firenze in servizio di perlustrazione, con agenti anch’essi in bicicletta. È accaduto ieri intorno alle 17 in zona via del Mezzetta. Durante la fuga i due hanno lasciato cadere vari involucri che, si è accertato successivamente, contenevano cocaina per un totale di oltre 50 grammi. Raggiunti anche da una pattuglia in auto dello stesso reparto, gli agenti sono riusciti a raggiungere solo uno dei due fuggitivi risultato poi un cittadino straniero di 21 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine con almeno tre diverse identità e con precedenti per violazioni sull’immigrazione. Il fermato risultava anche in possesso di una notevole cifra di denaro contante in banconote di piccolo e piccolissimo taglio. La persona è stata arrestata opponendo resistenza ai quattro agenti che sono dovuti intervenire: all’uomo sono stati contestati i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, in udienza per direttissima, le contestazioni all’imputato sono state confermate: l’uomo è stato rinviato a giudizio e, in attesa dell’udienza, è stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di dimora nella provincia di Firenze.