In fuga su un motorino rubato: la Polizia lo arresta per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

SESTO FIORENTINO – In fuga a bordo di un motorino rubato: la Polizia di Stato arresta un giovane cittadino marocchino di 23 anni accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ successo ieri mattina in via Tassoni quando, durante uno specifico servizio di controllo del territorio, gli agenti delle volanti del Commissariato cittadino hanno notato uno scooter, con due persone a bordo, sfrecciare a gran velocità tra le strade di Sesto. Immediatamente gli agenti hanno intimato “l’alt” per poter effettuare i controlli del caso, ma il conducente del mezzo, notata la presenza delle pantere, avrebbe continuato la corsa a bordo del motorino per poi abbandonarlo e darsi alla fuga a piedi in direzione opposta rispetto al passeggero. Uno dei due fuggitivi – il conducente – dopo una manciata a di metri è stato raggiunto dagli agenti, contro i quali, a questo punto, si sarebbe scagliato colpendoli con calci e pugni. Nonostante tutto i polizotti, che hanno riportato anche delle lievi contusioni con qualche giorno di prognosi, hanno avuto la meglio fermando definitivamente il giovane. La Polizia sta ora indagando per risalire anche all’identità all’altro uomo che, al momento, ha fatto perdere le proprie tracce. Il 23enne è finito in manette e a seguito degli accertamenti di rito, il mezzo a due ruote che è risultato poi essere rubato, è stato restituito al legittimo proprietario. Per il giovane, infatti, è scattata anche una denuncia per il reato di ricettazione.