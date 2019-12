In giro per Presepi dalle chiese ai centri civici ai negozi

SESTO FIORENTINO – Fino al 6 gennaio, ma in alcuni casi anche fino al 2 febbraio, si potranno visitare a Sesto allestimenti di Presepi. Le “capannucce” sono state preparate non solo nelle parrocchie, ma in alcuni casi anche nei centri civici e nei negozi. Ci sono Presepi tradizionali e originali: da quello della Pieve di San Martino a quello “di valore artistico” della Chiesa di San Jacopo a Querceto, da quello del Centro civico 4 Casa del Guidi a quello dell’Istituto San Giuseppe. Tra questi anche un presepe esposto in vetrina, visibile sia quando il negozio è aperto sia quando è chiuso, si tratta del presepe tradizionale della Gelateria Mandorla e Limone in via Verdi. Particolare e suggestivo, il presepe è stato ricavato in una nicchia di fogli colorati dove si mostra la capannuccia illuminata (foto).