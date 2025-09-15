In Municipio la presentazione del volume “Radio Cora di piazza d’Azeglio e altre due radio clandestine”

SESTO FIORENTINO – Si terrà domani 16 settembre alle 17.30 in Municipio la presentazione della ristampa del volume “Radio Cora di Piazza d’Azeglio e altre due radio clandestine” di Gilda Larocca, con prefazione di Marta Baiardi e pubblicato dalla casa editrice Giuntina. All’iniziativa prenderanno parte l’assessore alla cultura Jacopo Madau, Marta Baiardi dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, e Lorenzo Tombelli, presidente della sezione fiorentina dell’Aned.
