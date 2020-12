In “partenza” da Sesto le Scatole della Solidarietà

SESTO FIORENTINO – Sono “partite” questa mattina le Scatole della solidarietà da Sesto per raggiungere il Gruppo di Volontariato Vincenziano Città di Firenze dove verranno distribuite alle persone in difficoltà. In totale sono stati raccolti 180 pacchi e pacchettini sia per adulti che per bambini e ciascuno contenente qualcosa di caldo, qualcosa di dolce, un […]

SESTO FIORENTINO – Sono “partite” questa mattina le Scatole della solidarietà da Sesto per raggiungere il Gruppo di Volontariato Vincenziano Città di Firenze dove verranno distribuite alle persone in difficoltà.

In totale sono stati raccolti 180 pacchi e pacchettini sia per adulti che per bambini e ciascuno contenente qualcosa di caldo, qualcosa di dolce, un passatempo e un biglietto di auguri. Ad accogliere i doni è stata Ilaria nel suo negozio di parrucchiera di via Potente insieme a Federica, mentre il trasporto a Firenze è stato possibile grazie al gruppo di volontari de La Racchetta.

Oltre al punto di immagazzinamento di Sesto in via Potente, c’è un’altra raccolta di Scatole della Solidarietà a Calenzano nel negozio di via Cilea di Tania.

“A Calenzano fino ad ora sono state raccolte 100 scatole – spiegano Ilaria e Federica – e la raccolta continuerà. Abbiamo iniziato per caso sotto la spinta del progetto nato a Milano e poi diffuso anche sul social Facebook. Tutto infatti è stato possibile grazie ad una catena di solidarietà diffusa attraverso il canale social. A Calenzano c’è stata anche un intero asilo che ha partecipato alla raccolta e i bambini si sono divertiti a preparare la scatole”.

Questa mattina i pacchi sono stati caricati sui mezzi de La Racchetta e poi portati a Firenze per essere smistati alle famiglie in difficoltà. Domani, invece, altri pacchi saranno consegnati a Don Daniele della Pieve di San Martino. Le scatole della solidarietà di Calenzano verranno consegnate alla Ronda di Sant’Egidio e alla Caritas di Sesto Fiorentino.