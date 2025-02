LASTRA A SIGNA – Dopo 38 anni di servizio è andata in pensione la storica comandante della Polizia municipale di Lastra a Signa, Rosa Delvecchio. In occasione del pensionamento il sindaco Emanuele Caporaso le ha consegnato una targa di ringraziamento con la frase “Per l’ottimo servizio svolto alla comunità con impegno, dedizione e alto senso del dovere”. “Rosa Delvecchio è stata una collaboratrice importante in tutti questi anni – ha spiegato il sindaco Caporaso – in cui abbiamo potuto apprezzare non sono le doti di preparazione giuridica, la sensibilità e attenzione al lavoro in un settore il suo, sempre in continuo cambiamento, ma soprattutto le doti umane che sono per me fondamentali nei rapporti tra le persone”. A succedere a Rosa Delvecchio alla guida del Comando di Lastra a Signa, sarà Franco Rugi, fino a oggi vicecomandante.

(Nell’immagine da sinistra il nuovo comandante Franco Rugi, Rosa Delvecchio, il sindaco Emanuele Caporaso e il vicesindaco e assessore alla mobilità Annamaria Di Giovanni)