In piazza Ginori il comizio del Primo Maggio

SESTO FIORENTINO – Il Primo maggio in piazza Ginori alle 10 si terrà il concentramento e alle 10.15 è prevista la partenza del corteo per le vie cittadine e la deposizione di corone ai caduti. Alle 11 sul palco in piazza Ginori interverranno il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani ed Elena Aiazzi della segreteria Cgil Firenze. “Dedichiamo alla necessità di maggior sicurezza sul lavoro questo Primo maggio, perché morire sul lavoro è l’indecenza più enorme. – dice segretario generale Cgil Firenze Bernardo Marasco – La nostra festa del Primo maggio quest’anno vuole significare un riscatto del lavoro rispetto alla condizione che lo vuole svilito, svalorizzato al cospetto dell’elemento del profitto che si prende tutto lo spazio. Adesso siamo in una situazione in cui lo sfruttamento nei confronti del lavoro è tale che si può lavorare e restare poveri. E ovviamente in un lavoro che resta povero ci sono sempre maggiori possibilità di perdere la vita. Una situazione inaccettabile a cui vanno date risposte. In questa direzione, l’8-9 giugno c’è la possibilità di dare un segnale importante andando a votare ai referendum su lavoro e cittadinanza: uno dei quesiti mira proprio a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro attraverso l’introduzione, negli appalti, della responsabilità in solido del committente”.

Le altre manifestazioni previste per la giornata del 1 maggio nell’Area Metropolitana di Firenze: a Firenze, alle 17, presso la SMS di Rifredi Festa multiculturale per il Lavoro e la cittadinanza verso i referendum dell’8-9 giugno, con interventi e testimonianze delle associazioni e intervento conclusivo di Bernardo Marasco Segretario Generale della CGIL di Firenze. In programma merenda e apericena multiculturali con piatti dal Senegal, Pakistan, Albania, Marocco, Perù in collaborazione con le rispettive comunità. Musica con: La Brasserie (Balkan Beats & Spaghetti Klezmer, Live Marching Band, fanfare gitane, klezmer elettrico e groove travolgenti in movimento), Moonstera (Atypical DJ Collective, global grooves, elettronica rituale, suoni diasporici). Dj Set con Fanqueiro e Ghiaccioli e Branzini). A Barberino del Mugello alle 9.30 ritrovo in piazza Cavour, corteo per le vie cittadine accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi, con comizio conclusivo in piazza Cavour alle 11.30 di Fabio Franchi, segretario generale della Cisl Firenze Prato.

A Castelfiorentino alle 9 ritrovo in Piazza Gramsci. Ore 9.30 partenza corteo con la Filarmonica Giuseppe Verdi”, alle 10.15 in piazza delle Fiascaie saluto del sindaco Francesca Giannì Alessio e comizio conclusivo di Marco Rizzo della Funzione Pubblica Cgil di Firenze. A Certaldo alle 9.30 ritrovo in piazza Boccaccio. Alle 10 partenza del corteo per le vie cittadine. Alle 11 saluto del sindaco Giovanni Campatelli e comizio di Alessandra Scodellini della Fiom Cgil di Firenze. A Empoli alle 9.30 rtrovo in piazza Don Minzoni. Alle 10 partenza corteo per le vie cittadine, accompagnati dal suono della Zastava Orkestar. Alle 11.30 in piazza della Vittoria comizio finale di Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana. A Fiesole alle 10.15 partenza corteo dalla Casa del Popolo via Matteotti. Alle 11 saluto del sindaco Cristina Scaletti e dello Spi Cgil. A seguire comizio conclusivo in piazza Mino di Giancarla Casini della Segreteria Cgil Firenze. A Fucecchio alle 9 ritrovo in piazza XX Settembre, alle 10.30 partenza del corteo per le vie cittadine con la Filarmonica Mariotti, alle 11.30 in piazza Montanelli comizio conclusivo di Fabio Berni della Segreteria Cgil Toscana. A Gambassi Terme alle 7 “Cantamaggio” per le vie cittadine. Alle 9.30 1 maggio in piazza Roma, alle 10.30 saluto del sindaco e comizio di Orietta Orrù della della Flc Cgil di Firenze. A Montaione alle 8.30 ritrovo in piazza Gramsci, partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di garofani al monumento ai caduti davanti al Comune. Alle 10 arrivo presso il Teatro del Popolo, saluto del sindaco e dello Spi Cgil di Montaione e comizio conclusivo di Adele Pelacani della segreteria Filcams Cgil di Firenze. Alle 11 servizio musicale a Villa Serena. Alle 11.30 deposizione di un mazzo di garofani al cimitero. A Pontassieve alle 10 concentramento in piazza Vittorio Emanuele davanti al Comune. Alle 10.15 partenza del corteo per le vie cittadine di Pontassieve e San Francesco di Pelago accompagnato dalla Filarmonica Giacomo Puccini. Alle 11 comizio in piazza Verdi a San Francesco di Pelago di Mauro Faticanti della Segreteria Cgil Firenze.