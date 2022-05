In piazza i mezzi e i volontari della Protezione civile

SESTO FIORENTINO – Una cinquantina di associazioni di volontariato partecipano oggi 7 maggio alla Giornata della Protezione civile. Per tutta la giornata dalle 9 alle 18 nelle piazze e nelle strade del centro le associazioni hanno presentato la loro attività legata all’emergenza sul territorio.

Gli stand e i mezzi delle associazioni e degli enti di Protezione Civile sono presenti in piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre, via Cavallotti, Largo V Maggio e via XXIV Maggio, dove sarà possibile prendere parte ad attività e iniziative in piazza, ricevere informazioni, ritirare depliant e gadget.

In piazza Vittorio Veneto sono arrivati anche i robot e i cani addestrati dalle Forze dell’ordine e per i più piccoli il CAI di Sesto ha organizzato un facile percorso bike per i bambini per avvicinarli alla pratica della mountain bike, insieme a istruttori diplomati, mentre La Racchetta e i Vigili del fuoco sono arrivati in piazza con i loro mezzi antincendio.

La Giornata della protezione civile è tornata in piazza con mezzi e volontari dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.