“In piazzetta come si fosse in zona bianca”. La segnalazione di alcuni residenti

SESTO FIORENTINO – Pomeriggi primaverili e aggregazione nella piazzetta di viale Togliatti. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona che sottolineano “sembra di essere in zona bianca invece della zona rossa”. I residenti fanno sapere di aver segnalato al sindaco quanto avviene il pomeriggio, ma finora, dicono non hanno ottenuto alcuna risposta. “Quello che fa arrabbiare – dicono – è la mancanza di rispetto per il personale che lavora in ospedale e per i ricoverati e una mancanza di rispetto per tutti coloro che hanno le attività chiuse. Cosa serve chiudere le scuole se puoi tutti i pomeriggi si fanno assembramenti?” si chiedono i residenti che hanno segnalato i pomeriggi dei giovani nelle piazzetta.