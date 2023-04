In Polonia i Mondiali Indoor Master: Renzo Romano è medaglia d’argento nei 60 metri ostacoli

CAMPI BISENZIO – A Torun, in Polonia, brilla la stella dell’Atletica Campi. Ma soprattutto brilla quella di Renzo Romano che della società campigiana è il tecnico nelle specialità velocità e ostacoli. E che nonostante il tempo passi, non smette mai di stupire. In Polonia, infatti, si sono appena svolti i Mondiali Indoor categorie Master e […]

CAMPI BISENZIO – A Torun, in Polonia, brilla la stella dell’Atletica Campi. Ma soprattutto brilla quella di Renzo Romano che della società campigiana è il tecnico nelle specialità velocità e ostacoli. E che nonostante il tempo passi, non smette mai di stupire. In Polonia, infatti, si sono appena svolti i Mondiali Indoor categorie Master e Romano ha disputato ancora una volta una grande prova laureandosi vice-campione del mondo nei 60 metri ostacoli-M55. Un altro successo in un inizio di stagione partita con il botto per Renzo Romano che in precedenza aveva già conquistato il titolo tricolore con tanto di record italiano.