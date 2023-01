In stato di ebbrezza contromano sulla A1 per Capodanno: la Polizia lo ferma vicino a Scandicci. Patente ritirata e auto sequestrata

CAMPI BISENZIO – Ha rischiato di passare e di far passare ad altri un vero e proprio Capodanno drammatico l’automobilista che ieri mattina, 1 gennaio, è stato fermato dalla Polizia di Stato in contromano sulla A1, prima che potesse provocare un incidente dalle gravi conseguenze. L’uomo, un cittadino di origini peruviane di 33 anni, una volta entrato in autostrada dal casello di Impruneta, si sarebbe infatti avviato verso nord, percorrendo però la carreggiata riservata al traffico diretto a sud. Intorno alle 7 il Centro Operativo della Polizia Stradale di Firenze ha iniziato a ricevere le prime segnalazioni del veicolo contromano sul tratto fiorentino dell’Autostrada del Sole, fra i caselli di Impruneta e Scandicci. Così le pattuglie della Polizia Stradale di Firenze Nord si sono messe immediatamente sulle tracce del mezzo, attuando tutte le adeguate procedure d’emergenza. Come prima cosa hanno contenuto e messo in sicurezza il traffico diretto a sud; dopo qualche istante hanno intercettato, vicino al casello di Scandicci, l’auto ricercata, mettendo rapidamente fine a una potenziale situazione di pericolo per tutti gli automobilisti in viaggio su quel tratto di autostrada. Sottoposto all’etilometro, il 33enne è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla Legge. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alle multe del caso, per l’uomo è immediatamente scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell’autovettura.