In tanti per ricordare “Leo”. E anche la terza edizione del torneo di basket è un successo

LASTRA A SIGNA – Non c’è due senza tre. E Lastra a Signa, sul campo intitolato a Leonardo Bellomo, ha ospitato il torneo che, con il patrocinio della FIP e dell’amministrazione comunale, ha visto sfidarsi, come nelle precedenti edizioni, atleti agonisti e giocatori meno esperti, all’insegna della competizione ma anche del divertimento. Insomma, anche la terza edizione del torneo “Leo 18” ha fatto registrare un grande successo con la partecipazione di centinaia di atleti divisi nelle sezioni amatori ed élite. Il significato del torneo, infatti, organizzato da familiari e amici di Leonardo Bellomo, è principalmente quello di radunare tanti giovani accomunati dalla passione del basket, passione che era anche quella di Leonardo (per gli amici Leo), giovane lastrigiano prematuramente scomparso nel 2018, a 16 anni, dopo una lunga malattia.

Il torneo si svolge a Lastra a Signa nel campo a lui dedicato, sempre aperto al pubblico e illuminato la sera, proprio come Leo sognava. Un vero playground di tutto rispetto a cui si affianca un giardino realizzato con la partecipazione della famiglia e dei privati. Novità importante di quest’anno è stato l’evento promozionale previsto nei 45 minuti di pausa delle partite del sabato e della domenica, che ha visto sfidarsi in modalità “All-Star Game” i giocatori Under 15 delle più importanti società di Basket delle province di Firenze e Prato. Il sabato si sono disputate le semifinali e la domenica le finali. Al termine delle partite della domenica, poi, i ragazzi sono stati premiati dalla campionessa del salto in lungo Larissa Iapichino, ospite d’eccezione dell’edizione 2023 del torneo, tutto questo in vista di un’altra manifestazione dedicata ai giovani in programma per l’anno prossimo. A chiudere il torneo, come di consueto, le parole del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, che ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto dallo staff organizzatore, che sta contribuendo a portare lo sport al centro della vita dei giovani di Lastra a Signa.