In un libro di Luca Giannelli la storia dei lungarni fiorentini. E il Rotary Club Bisenzio Le Signe lo presenta in Salablu

SIGNA – Si è svolta venerdì sera presso la Salablu del Comune di Signa la presentazione del volume di Luca Giannelli dal titolo “I lungarni fiorentini si raccontano” (edito da Scramasax-ideazioni), evento promosso dal Rotary Club Bisenzio Le Signe in collaborazione con il Museo della paglia di Signa e il patrocinio del Comune. Insieme a Giannelli, Angelita Benelli, presidente del Museo della paglia, il presidente del Rotary Club Bisenzio Le Signe, Giancarlo Torracchi, e il sindaco Giampiero Fossi. “Da anni – si legge in una nota del Rotary Club Bisenzio Le Signe – seguiamo con grande interesse le iniziative editoriali di Luca Giannelli, scrittore ed editore, le cui pubblicazioni raccontano pezzetti di storia del territorio fiorentino componendone, da anni, un grande affresco che interessa la storia, i personaggi e il costume del nostro territorio. Sono pubblicazioni molto curate in cui ci sono sempre grande attenzione e una documentata ricerca di materiali che consentono di colmare conoscenze spesso frettolose, curiosità e domande a cui cerchiamo delle risposte. E anche la presentazione di venerdì sera non ha deluso le aspettative del pubblico che ha seguito con interesse le tante diapositive su cui si è articolato l’intervento dell’autore”. Per un volume, ampiamente illustrato, che racconta in maniera originale e inedita, attraverso oltre 40 storie di luoghi, fatti, personaggi e aneddoti, la secolare storia dei lungarni fiorentini: dalla Firenze romana alla Firenze medievale e rinascimentale per arrivare alla Firenze capitale e a quella del Novecento.