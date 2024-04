PRATO – Dopo il lungo stop ai lavori provocato dal Covid e alluvione del 2 e 3 novembre, è stata finalmente inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Pacciana e il nuovo parcheggio della struttura, che rappresenterà il nuovo ingresso all’edificio su via di Cantagallo. Stamani i bambini e le insegnanti hanno riservato una festosa accoglienza al sindaco Matteo Biffoni e all’assessore alla Pubblica istruzione Ilaria Santi, che hanno tagliato il nastro insieme al dirigente scolastico Riccardo Fattori. L’edificio è disposto su un unico piano, circondato da un ampio giardino, con sei aule didattiche, ciascuna con i propri servizi igienici, spazi polivalenti adibiti a laboratori didattici, biblioteca e spazio motorio, oltre alle zone di servizio per il personale e sporzionamento dei pasti. Attualmente l’edificio è collegato alla vicina scuola primaria da un percorso pedonale e vista la necessità di un accesso diretto alla scuola da via di Cantagallo, è stato realizzato un parcheggio sul fronte principale, che diventa l’ingresso protetto alla scuola dell’infanzia. Il nuovo ingresso alla scuola dell’infanzia è caratterizzato da un ampio spazio con sedute in pietra e aree verdi. Il parcheggio è costituito da 18 posti auto di cui uno per disabili e tre per motocicli, oltre allo stallo dedicato al pulmino scolastico. L’investimento complessivo per la realizzazione della scuola è stato di circa 3 milioni e 100 mila euro (compreso il costo degli espropri), e per la realizzazione del parcheggio di 250mila euro.