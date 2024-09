SESTO FIORENTINO – E’ stata inaugurata una nuova area attrezzata a Monte Morello in località Sella delle Colline meglio conosciuta dai sestesi come “il tedesco morto”. Nell’area sono state installate delle panche in legno e dei tavoli che hanno una prolunga per permetterne più facilmente l’uso anche da parte di persone in carrozzina, oppure per […]

SESTO FIORENTINO – E’ stata inaugurata una nuova area attrezzata a Monte Morello in località Sella delle Colline meglio conosciuta dai sestesi come “il tedesco morto”. Nell’area sono state installate delle panche in legno e dei tavoli che hanno una prolunga per permetterne più facilmente l’uso anche da parte di persone in carrozzina, oppure per i bambini in passeggino. “Il tedesco morto” è infatti raggiungibile dalla strada forestale che parte dalla Fonte dei Seppi, che ha in buona parte un fondo ben percorribile con alcuni tratti leggermente sconnessi solo nel tratto finale.

L’attrezzatura è stata donata al CAI da Riccardo Pagliai, socio della Sezione di Sesto e già educatore negli asili nido comunali, dove ha lavorato a lungo anche la moglie Daniela Piatti, prematuramente scomparsa e a cui l’area attrezzata è stata intitolata.

“Oltre agli aspetti emotivi – commenta Alessandro Gamannossi, presidente del CAI di Sesto Fiorentino –, quest’area vuole contribuire allo sviluppo turistico del territorio di Monte Morello, comunque già assiduamente frequentato da escursionisti e biker”.

Insieme a numerosi amici di Riccardo e Daniela erano presenti Paolo Calosi, proprietario del terreno di cui ha gentilmente concesso l’uso, e Antonio Macinati in rappresentanza della Racchetta, i cui volontari hanno contribuito in modo fondamentale all’installazione in loco. “Ancora una volta – conclude Luigi Pettini, presidente dell’Auser di Sesto Fiorentino – la collaborazione tra Associazioni ha portato a facilitare la realizzazione di un’opera, piccola o grande che sia, di pubblica utilità, voluta in questo caso da un generoso e altruista cittadino”.