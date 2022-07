Inaugurati i nuovi ambulatori a Settimello

CALENZANO – Inaugurati oggi i nuovi ambulatori medici a Settimello. Gli ambulatori, in via Cioni 22 adiacenti alla farmacia comunale, si trovano in locali di proprietà del Comune di Calenzano e sono gestiti da Farmapiana Spa. Nei nuovi spazi, che sostituiscono quelli di via Arrighetto da Settimello, esercitano tre medici di famiglia, un pediatra e cinque […]

CALENZANO – Inaugurati oggi i nuovi ambulatori medici a Settimello. Gli ambulatori, in via Cioni 22 adiacenti alla farmacia comunale, si trovano in locali di proprietà del Comune di Calenzano e sono gestiti da Farmapiana Spa. Nei nuovi spazi, che sostituiscono quelli di via Arrighetto da Settimello, esercitano tre medici di famiglia, un pediatra e cinque medici specialisti. I locali sono del Comune, che ha investito 100mila euro per l’acquisto del fondo, e sono in comodato d’uso per i prossimi 10 anni a Farmapiana Spa, che ha investito circa 120mila euro per la sistemazione e l’allestimento. All’inaugurazione erano presenti il sindaco del Comune di Calenzano, Riccardo Prestini e il presidente di Farmapiana Spa, Francesco Lotti e la direttrice della farmacia, Chiara Presti.

“Con questi nuovi spazi – ha spiegato il sindaco – rispondiamo alle esigenze della popolazione di Settimello, collocandoli in una posizione più centrale rispetto a prima e vicino alla farmacia, che sta avendo dei buoni risultati in termini di clientela e di fatturato, in modo da formare un punto sanitario di riferimento per la frazione. Ringrazio Farmapiana per l’importante e fattiva collaborazione”. “Completiamo il percorso avviato nel 2020 – ha dichiarato Lotti – quando c’è stato un importante rinnovamento del personale della farmacia. Con questo investimento andiamo a completare il servizio offerto alla cittadinanza, che già vede nella farmacia un punto di riferimento importante. In prospettiva, oltre ai medici già presenti, si potrà ulteriormente ampliare il numero dei professionisti sanitari”.