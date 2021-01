Inaugurato il Cammin de’ Gigli, il nuovo primo piano con ristoranti, servizi e area bambini

CAMPI BISENZIO – Una superficie di oltre 2800 metri quadri, con nuovi ristoranti e servizi, tra cui una grande area dedicata ai bambini: è stato inaugurato ieri il Cammin de’ Gigli, che collega i primi piani tra le due corti di ingresso del Centro Commerciale. All’inaugurazione erano presenti anche il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e la presidente del Museo Casa di Dante Cristina Manetti.

Un progetto di ampio respiro tecnico-architettonico e commerciale durato appena 14 mesi, che si conclude proprio nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il Sommo Poeta fiorentino, a cui il camminamento è dedicato, a partire dal nome. Dietro questa imponente opera c’è stato un profondo intervento di ristrutturazione che ha riguardato 4 zone del Centro Commerciale. Il primo piano, oltre alla creazione del Cammin de’ Gigli per 2.822 mq., è stato oggetto di un re-modelling dell’area di corte dell’Oste per 4.198 mq., oltre alla realizzazione di una terrazza esterna a corredo della nuova food court con superficie di 600 mq. Un ulteriore intervento ha riguardato l’avanzamento dei fronti vetrina dei punti vendita della Galleria al piano terra, sottostanti Il “Cammin de’Gigli”, con relativo rifacimento di layouts e finiture, interessando una superficie complessiva di 2.287 mq.

”Questo progetto – ha detto Alessandro Tani, senior asset manager di Eurocommercial – che è la tappa decisiva del più ampio percorso di rilancio del Centro Commerciale iniziato nel 2016, ha coinvolto la riorganizzazione del primo piano, dove hanno fatto ingresso 17 nuove insegne, un vero e proprio distretto dedicato al lifestyle e allo sportswear; sono stati introdotti 7 nuovi ristoranti e innumerevoli servizi, oltre al contemporaneo restyling a cura delle 27 insegne presenti al piano terra della Galleria Centrale, ciò nonostante il periodo di grave congiuntura. Molti primari brand hanno sposato il progetto tra i quali: JD Sport, Adidas, Nike, Toys, Umisushi, Cioccolati Italiani, Saba, Il Barbiere, il centro estetico Unico, Findomestic, Fattorie Garofalo, I Love Poke, PTA, I Am, Mondadori e Unicredit ed alcune aperture autentiche novità per il settore shopping centre come All’Antico Vinaio e Pompi. Il collegamento pedonale dei due primi piani era da sempre una richiesta dei nostri clienti ed un nostro sogno che si è concretizzato grazie all’encomiabile lavoro di oltre 190 persone tra maestranze e consulenti coinvolti nel progetto, a cui rivolgo il mio sentito ringraziamento”.

“Questa iniziativa rappresenta un’evoluzione qualitativa dell’offerta Gigli – ha spiegato Stefano De Robertis responsabile marketing di Eurocommercial – non solo di carattere commerciale ma anche di esperienze che si potranno vivere nel nuovo Cammin de’ Gigli. Il Cammino ospiterà al suo interno ulteriori nuovi servizi quali una kids area interattiva di 900mq a tema dinosauri (I Giglisauri), uno spazio benessere, un barber shop, un’area lounge, ed un co-working organizzato e gestito da Findomestic, quale primo format proposto in un Centro Commerciale italiano, oltre a 4 ristoranti gourmet. Ma spazio anche alle innovazioni grazie alla introduzione di un totem informativo per customer care con assistenza vocale “Amazon Alexa”, due maxi schermi digitali e un blocco toilette accessoriate con moderne tecnologie tra le quali: digital mirror, display “happy or not” per la misurazione della soddisfazione della clientela, armadietti con box refrigerati per la custodia degli acquisti anche alimentari, dispenser automatici di prodotti di igiene”.

“Siamo estremamente orgogliosi – ha dichiarato Roberto Fraticelli CFO di Eurocommercial – di inaugurare il Cammin de’ Gigli, nato da una visione del fondatore di Eurocommercial Jeremy Lewis e quest’oggi portato a compimento. Il progetto era sicuramente di non facile realizzazione anche a causa degli interventi strutturali molto invasivi e le difficoltà conseguenti al Covid-19. Nonostante ciò i lavori, per un investimento complessivo di 16 milioni di euro, hanno avuto tempi di esecuzione molto rapidi e sono stati eseguiti riuscendo a mantenere il Centro sempre aperto e con minimi disagi per la clientela. Mi preme quindi molto ringraziare l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio per il continuo supporto, i progettisti tra i quali Design International e lo Studio Natalini e tutti i consulenti che vi hanno lavorato, tra i quali Arcoengineering, Savills, Tk ingegneria, Progetto Erre, Proget Impianti, Icom e Maser. Un particolare ringraziamento va anche al team locale di Eurocommercial che si è dedicato al progetto con grande spirito di dedizione coordinandone brillantemente la direzione tecnica ed artistica”.