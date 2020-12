Inaugurato il Covid Park di Zoworking dove poter effettuare i tamponi

SESTO FIORENTINO – “Il tracciamento è fondamentale e il Covid Park di Zoworking con la presenza della Croce Rossa è la sinergia giusta e dimostra come il territorio si mette a disposizione quando necessario. Oggi i contagi sono 445 e il rapporto ci mette fra le regioni virutuose”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha inaugurato questa mattina il Covid Park – drive through allestito allo Zoworking di via Petrosa.

“Covid Park – ha detto Emiliano Casella fondatore con il fratello Daniele di Zoworking – nasce dall’esigenza di dare una risposta alla nostra popolazione. La Croce Rossa si occupa di effettuare i tamponi e poi vengono analizzati da Synlab”. Lo spazio occupato dal Covid Park è di 6mila mq all’interno di un’area complessiva di Zoworking di 90mila mq dove trovano spazio attività diversi, coworking, ristorazione e altro ancora. Chi sarà in coda in attesa di effettuare il tampone potrà ricevere informazioni e prenotare un pasto. Per accedere al Covid Park non è necessario la prenotazione”.

Nell’area dove si arriva con la propria vettura ci sono due spazi: uno per effettuare tamponi con la Asl e l’altro gestito dalla Croce Rossa. Il costo del tampone è di 80 euro e di 35 per quello rapido. La risposta viene fornita il giorno seguente.

“In un periodo così delicato dovuto alla pandemia – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi presente con il vicesindaco Damiano Sforzi- questa è una giusta risposta anche per poter contribuire al lavoro di tracciamento e per aiutare a dare la possibilità ad effettuare i tamponi”.

“E’ una iniziativa che ha un valore sia sul piano qualitativo che quantitativo – ha aggiunto l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini – dovremo convivere ancora con questa situazione per altri 7-8 mesi ed è importante il tracciamento”.

“La partnership con Zoworking – ha detto Lorenzo Andreoni presidente della Croce Rossa di Firenze – è un’occasione virtuosa tra due soggetti uno privato e uno no profit per raggiungere uno scopo comune. Questo di Sesto Fiorentino può essere un esempio per tutta la regione”.