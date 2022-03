Inaugurato il fontanello al Nome di Gesù nei giardini di via del Molino

CALENZANO – E’ stato inaugurato oggi 9 marzo il quarto fontanello nei giardini di via del Molino al Nome di Gesù. Al taglio del nastro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Riccardo Prestini, l’assessore all’ambiente Irene Padovani e il presidente di Publiacqua Lorenzo Perra.

Negli ultimi cinque anni i tre fontanelli di Calenzano hanno erogato oltre 4,2 milioni di litri. Tutto questo per un risparmio complessivo di 2,8 milioni di bottiglie di acqua da 1,5 litri non prodotte con il risparmio per l’ambiente di 99 tonnellate di plastica e 592 tonnellate di CO2 e per le tasche dei cittadini di 888 mila euro.

Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio, sono oggi installati 105 fontanelli che nel solo quinquennio 2017- 2021, pur con gli effetti della pandemia, hanno erogato 151 milioni di litri di acqua con un risparmio per l’ambiente di oltre 100 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri non prodotte, trasportate e smaltite, e per le tasche delle famiglie del nostro territorio di oltre 31 milioni di euro dati dal mancato acquisto delle stesse bottiglie.

Numeri quelli appena elencati che diventano ancora più importanti se si considera che per produrre 25 bottiglie di plastica da un litro e mezzo, occorrono 2 chilogrammi di petrolio e 17 litri e mezzo di acqua. E’ sufficiente moltiplicare questi pochi numeri per i milioni di bottiglie consumate ogni anno per avere l’idea della dimensione del risparmio ambientale: meno consumo di risorse e meno rifiuti.

“Il quarto fontanello è un obiettivo raggiunto, che va nella direzione di tutte le nostre politiche ambientali, di riduzione delle emissioni, risparmio energetico e riduzione della plastica. – ha detto l’assessore Padovani – Oggi andiamo ad incrementare la rete di fontanelli di Publiacqua sul territorio, in una zona in cui tale esigenza era molto sentita, tanto che era stata oggetto anche di una raccolta firme. L’Amministrazione ha accolto favorevolmente questa richiesta. Inoltre abbiamo concordato con Publiacqua l’apertura di un quinto fontanello a Le Croci”.

“Il fontanello di via del Molino va a servire una frazione popolosa del Comune e non potrà che diventare un punto di aggregazione per tutte le persone che vi si recheranno. – ha aggiunto il presidente Perra – E’ un fontanello che va a rafforzare la presenza dell’azienda e dell’acqua del rubinetto in un Comune importante del nostro territorio e che spero, al pari dei fontanelli che l’hanno preceduto, sia apprezzato per la sua funzione pratica ma anche ambientale”.