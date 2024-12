Inaugurato il nuovo nido del Neto “Teresa Mattei”

SESTO FIORENTINO – È stato inaugurato il nuovo nido d’infanzia Teresa Mattei nel quartiere del Neto. Alla cerimonia sono intervenute l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini, il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore comunale alle politiche educative Sara Martini. La struttura accoglierà in tutto 23 bambine e bambini, 13 a partire da lunedì 9 dicembre e altri 10 da gennaio, quando l’attività sarà a regime. La gestione sarà in forma diretta, con cinque educatrici assunte direttamente dal Comune. L’adeguamento e la ristrutturazione dei locali ha comportato un investimento di oltre 150mila euro a carico del Comune. “A cinquant’anni dal primo nido e a venti dall’apertura dell’ultimo, è un motivo di grande orgoglio e soddisfazione aver inaugurato questo nuovo nido a gestione diretta nella nostra città – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Mentre il Governo taglia i servizi, in particolar modo quelli all’infanzia, il Comune di Sesto sceglie di continuare a investire nel futuro, nell’istruzione, nella crescita dei nostri concittadini di domani. La scelta di dedicarlo ad una figura come quella di Teresa Mattei, partigiana, madre costituente impegnata dentro e fuori le istituzioni per l’infanzia rispecchia i valori profondi della nostra comunità”.

“Arrivare a questa apertura – prosegue Falchi – è frutto anche di un lavoro che ha impegnato negli ultimi mesi i nostri uffici, ai quali va un grande ringraziamento. E un augurio va a tutte le bambine e a tutti i bambini e alle loro famiglie che da lunedì inizieranno a scrivere la storia del nido Mattei”. “È una grande emozione inaugurare oggi questo nido d’infanzia – afferma l’assessore Martini – Insieme alla scuola dell’infanzia Ventre, alla primaria Balducci e alla media Brogi il nido Mattei costituirà un Polo educativo 0-14, una grande opportunità di crescita e formazione per bambini e famiglie. Questo nido vivrà col quartiere nel quartiere, portando socialità, nuovi servizi e nuove relazioni. Ci riempie di orgoglio vederlo nascere grazie al lavoro di tante e tanti, un impegno corale, di una comunità che crede che investire in educazione sia una priorità”. “A Sesto – dice ancora Martini – abbiamo da sempre sognato in grande i servizi per i più ‘piccoli’. Un patrimonio di storia e storie, capace nel tempo di coniugare tradizione e innovazione pedagogica e sociale. Oggi ne abbiamo una nuova e tangibile prova. Un sentito e profondo ringraziamento a tutti gli uffici comunali e in particolare all’ufficio Nidi d’infanzia guidato da Luisa e Roberta e al coordinamento pedagogico comunale nelle persone di Laura, Monia e Caterina che rappresentano la squadra straordinaria del nostro personale educativo”.