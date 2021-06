Inaugurato il Serbatoio antincendio a Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Inaugurato questa mattina il serbatoio antincendio nell’area della Fonte dei Seppi a Monte Morello, alla presenza delle autorità della Città Metropolitana Firenze e del Comune di Sesto Fiorentino. Il percorso per l’installazione del sarbatoio inizia con la provincia di Firenze ma per varie vicissitudini amministrative, la realizzazione e messa in esercizio dalla […]

SESTO FIORENTINO – Inaugurato questa mattina il serbatoio antincendio nell’area della Fonte dei Seppi a Monte Morello, alla presenza delle autorità della Città Metropolitana Firenze e del Comune di Sesto Fiorentino. Il percorso per l’installazione del sarbatoio inizia con la provincia di Firenze ma per varie vicissitudini amministrative, la realizzazione e messa in esercizio dalla Città metropolitana.

Il serbatoio si trova su un terreno in comodato dal marchese Ginori ad un’altitudine di circa 600 metri ed in prossimità di una viabilità provinciale per favorirne il raggiungimento del personale operante da terra.

Si tratta di un serbatoio in lamiera di acciaio da 75.000 litri, un’altezza di 2.3 m e un diametro di 6.3 m. La posizione in quota favorisce il lavoro degli elicotteri all’interno di un territorio che per sua conformazione orografica e geologica è in sostanza privo di punti naturali idonei di approvvigionamento idrico utili per il pescaggio degli elicotteri del sistema regionale AIB.

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri l’assessore regionale Stefania Saccardi, l’assessore del Comune di Sesto Diana Kapo e Stefano Rolle presidente del CAI.

Questa opera, censita a livello regionale ed inserita su cartografia specifica AIB, è di fondamentale importanza proprio per la quasi assenza di punti idrici naturali utili, per consentire un rapido ed efficace impiego di mezzi aerei sin dai primi momenti dell’evento incendio. Sul territorio regionale si trovano molti invasi e serbatoi censiti a scopo antincendio e tutti posizionati strategicamente secondo le esigente operative del sistema AIB. L’opera è mantenuta e controllata sia nella parte strutturale sia per l’area di pertinenza dalle maestranze forestali di città metropolitana. Sono intervenuti

Per agevolare il suo utilizzo sono state fornite copie delle chiavi del lucchetto a strutture statali, comunali e di volontariato antincendio che hanno competenza per la salvaguardia del complesso di Monte Morello. Ai sensi della L.R 39/000 la Città Metropolitana di Firenze è un Ente inserito attivamente all’interno del sistema regionale di antincendio boschivo. Fra le competenze assegnate, oltre alla lotta attiva mediante le proprie maestranze forestali, vi sono la direzione delle operazioni di spegnimento e la gestione del centro operativo provinciale antincendio (attivo durante il periodo di alto rischio in orario 8-20).

Il comprensorio del Monte Morello, ricadente nei comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Vaglia, comuni classificati ad alto rischio di incendio boschivi, è anche individuato come sito di interesse comunitario per le sue peculiarità di flora e fauna. La Città Metropolitana è inoltre individuata dalla legge regionale come Ente attivo nella progettazione e realizzazione di interventi di pubblica utilità forestali, fra questi anche le opere volte a prevenire e reprimere gli incendi boschivi.