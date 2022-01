Inaugurato l’hub vaccinale nell’area del Centro Sesto

SESTO FIORENTINO – Sono previsti 360 vaccini al giorno nel nuovo hub vaccinale all’interno del parcheggio del Centro Sesto. Il nuovo hub vaccinale è stato inaugurato oggi alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e del sindaco Lorenzo Falchi. Coinvolte nella gestione, ache se in questi giorni si stanno completando gli ultimi accordi, sono Asl Toscana centro, Croce Viola-Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino e l’Azienda Farmacie e Servizi spa che gestisce otto farmacie comunali nel Comune di Sesto. L’hub di Sesto Fiorentino sarà disponibile per prime dosi, in Open Day, e terze dosi programmate su tre linee vaccinali. La copertura stimata è di almeno 360 vaccini al giorno e il punto vaccinale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. La struttura funzionerà con queste modalità fino al 31 marzo. Successivamente, valutata la situazione epidemiologica, l’Hub potrà continuare a funzionare con date e orari variabili.

“Sesto ha le più alte percentuali di vaccinazioni in Toscana – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – ma questo non vuol dire che non si debba lavorare per dare opportunità per vaccinarsi ancora di più. Questo hub è un passo in più ringrazio Croce Viola e la Farmacie comunali di Sesto che si sono messe a disposizione insieme alla Asl insieme a tutti i soggetti che hanno contribuito a questa realizzazione”. La volontà condivisa con Regione Toscana è implementare il numero di vaccinazioni giornaliere nella provincia di Firenze con l’apertura a Sesto Fiorentino di un nuovo punto di somministrazione.

“La continua apertura di hub, come quello che inauguriamo oggi, ci lascia ben sperare sull’andamento della campagna vaccinale, che intendiamo velocizzare il più possibile, nonostante gli ottimi risultati già ottenuti in Toscana, per contrastare al massimo la diffusione della variante Omicron altamente contagiosa -ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani -. Anche i nostri Comuni si stanno impegnando a fondo con un’efficienza che non ha eguali in Italia, insieme al volontariato, alle imprese, a privati cittadini che vogliono rendersi utili, e che agiscono sempre in stretta collaborazione con le Asl -. Anche noi, a partire dall’intero sistema sanitario regionale, continueremo a impegnarci al meglio delle nostre possibilità, seguendo le indicazioni del Governo nella lotta al Covid. Se raggiungeremo la vera immunità di gregge – conclude – accadrà grazie al vaccino, che è l’unica arma che abbiamo, per proteggerci dalle ondate pandemiche”.

“Siamo arrivati a 15mila dosi circa quotidianamente – ha detto il direttore del dipartimento prevenzione della Asl Toscana Centro Lorenzo Berti – uno standard ambizioso simile a quello estivo che si rende necessario per contribuire alla somministrazione in modo massiccio alla vaccinazione quindi anche questo hub farà la sua parte. Un giorno, il sabato, sarà dedicato alle vaccinazioni pediatriche”.

“Si tratta di un risultato importante, di una carta in più da giocare per il contrasto della pandemia – dichiara l’assessore alle politiche sociali, volontariato, integrazione e solidarietà del Comune di Sesto Fiorentino, Camilla Sanquerin – In questo primo anno di campagna vaccinale abbiamo lavorato insieme alla Asl e ai comuni della zona nord ovest per mettere a disposizione e allestire le strutture che, per dimensioni e caratteristiche, potessero rispondere meglio alle esigenze di ciascuna fase della campagna. I dati relativi a Sesto sono particolarmente incoraggianti e ci vedono ai più alti livelli di copertura all’interno dell’area metropolitana: sono oltre 41100 i sestesi che hanno ricevuto almeno una dose, quasi 39mila quelli con due e già 17mila i richiami. Grazie a questa nuova struttura daremo una spinta alla somministrazione delle terze dosi, un passaggio fondamentale per consolidare i numeri sul nostro territorio. Un ringraziamento speciale – conclude Sanquerin – va ovviamente a Croce Viole, alle Farmacie Comunali, alla Cna della Piana fiorentina ed Anpas Toscana che all’impegno degli ultimi due anni aggiungono questo nuovo e fondamentale tassello nelle tante attività svolte nel corso di questa emergenza sanitaria”.

Croce Viola e Azienda Farmacie sosteranno le spese e la cura dell’allestimento operativo degli spazi a cui per gli arredi contribuisce anche Cna della Piana Fiorentina mentre la tensostruttura è stata messa a disposizione da Anpas Toscana. In questi giorni sono al lavoro per completare le modalità operative e il percorso vaccinale che sarà gestito attraverso propri farmacisti formati, nonché da personale sanitario e personale della Croce Viola appositamente formato per la registrazione del vaccino sul sistema informativo sanitario regionale. L’Azienda sanitaria, invece, è impegnata a definire l’attività delle agende e tutte le operazioni di fornitura del materiale di consumo necessario per la vaccinazione.