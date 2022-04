Inaugurato Tigotà: lo store della bellezza con 9 nuove assunzioni

CALENZANO – E’ stato inaugurato oggi in via Vittorio Emanuele lo store Tigotà, brand leader nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa. Quello di Calenzano è il 39esimo in Toscana e il 66esimo punto vendita in Italia. “Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia […]

CALENZANO – E’ stato inaugurato oggi in via Vittorio Emanuele lo store Tigotà, brand leader nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa. Quello di Calenzano è il 39esimo in Toscana e il 66esimo punto vendita in Italia.

“Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia per il gruppo – ha detto Tiziano Gottardo presidente della società – Questa nuova apertura a Calenzano è significativa in termini di prospettiva e di crescita. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’inaugurazione che trasmette un segnale positivo sul fronte dello sviluppo occupazionale. Siamo molto legati ai territori in cui operiamo e cerchiamo di restituire, in termini di servizi, tutto ciò che la zona può offrire”.

Nel punto vendita di Calenzano lavorano 12 persone, 9 sono le nuove assunzioni di cui 7 donne con un’età media di 33 anni.

Tigotà conta più di 5mila collaboratori e le donne superano l’85%.

“Vogliamo continuare a crescere – ha aggiunto Gottardo – e la Toscana è sicuramente un nostro punto di riferimento sia per lo sviluppo commerciale che occupazionale”.

Le posizioni aperte possono essere visionate guardando sulla sezione “lavora con noi” del sito di Tigotà.

Recentemente l’azienda è entrata nella classifica di “Italy’s best employers”, sondaggio realizzato da “Statista” che ha intervistato oltre 12mila dipendenti di aziende italiane e che premia le imprese dove si lavora meglio. Tigotà ha vinto il premio “Insegna dell’anno” per la vendita per la categoria drugstore per il quinto anno consecutivo.

Negli ultimi giorni, grazie ad una collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la società ha donato 25 chilometri di bende e più di 280mila garze sterili ai medici e agli infermieri che stanno aiutando la popolazione ucraina.

All’interno dei negozi sono attivi anche i “carrelli solidali”.

A tagliare il nastro oggi anche il sindaco Riccardo Prestini.