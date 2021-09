Inaugurazione del centro d’ascolto parrocchiale a Padule

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione il 1 ottobre alle 17.30 del Centro di Ascolto Parrocchiale Caritas “Padule ti ascolta”, alla Parrocchia di Santa Maria e San Bartolomeo a Padule. All’inaugurazione saranno presenti il Direttore e il vice-Direttore di Caritas Firenze.

Il progetto “Padule ti ascolta” nasce un anno fa su iniziativa di alcuni parrocchiani della Chiesa di Santa Maria e San Bartolomeo di Sesto Fiorentino, già volontari Caritas per la distribuzione degli alimenti e del vestiario alle famiglie bisognose della zona di Padule. In piena emergenza pandemica, i volontari si rendono conto di quanto rapidamente sia cresciuto il numero delle persone in difficoltà (da circa una dozzina di famiglie nel 2018 a quasi un centinaio nel 2020), di come si siano diversificate le condizioni (per età, razza, estrazione sociale, composizione del nucleo familiare) e le conseguenti richieste di aiuto. Il sostegno alimentare ed economico (comunque in forte aumento) diviene insufficiente. Molti hanno perso il lavoro, cercano nuovi percorsi formativi e professionali, chiedono assistenza sui servizi sociali. Sono sempre più numerose le persone che vivono condizioni di disagio sociale, violenza, dipendenza e solitudine.

I volontari si rendono presto conto che la povertà ha preso nuove forme a Padule e decidono così di reagire organizzandosi, con l’aiuto di Caritas Firenze, in un vero e proprio Centro di Ascolto: non un ufficio assistenziale o di consulenza tecnico-professionale, bensì uno spazio per accogliere, ascoltare e accompagnare le persone in difficoltà in un percorso di recupero della propria autonomia. Alla consegna del pacco alimentare e del vestiario, si aggiungono ora i servizi di aiuto alla spesa e alla farmacia, di visita domiciliare alle persone sole, anziane o diversamente abili, un telefono amico e, soprattutto, uno sportello aperto due volte a settimana per ascoltare e prendersi cura dei bisogni della comunità di Padule, orientando le richieste nella rete vivissima dei servizi pubblici e delle associazioni che compongono il territorio di Sesto.