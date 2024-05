InCanto 2024 con La Mia S’ignora

SESTO FIORENTINO – Sabato 18 maggio, InCanto 2024 presenta una serata speciale con un doppio concerto. Dalle 21 in concerto La Mia S’Ignora, mentre alle 22 “ResistenzAcustica”.

Savino Pantone, Marco Pulidori, Chiara Becherini, Danilo Scudieri, Franco Carradori insieme a Le Musiquorum presentano il disco di debutto di “ResistenzAcustica”, uscito nel 2024 per La Chute Dischi e distribuito da Audioglobe. Il progetto prende forma durante la collaborazione di Marco Pulidori con l’Istituto Ernesto de Martino ed è frutto di un importante lavoro di ricerca sui brani di folklore legati alla “resistenza”. Resistenza intesa come lotta contro ogni ingiustizia, sopruso e oppressione, resistenza a tutto ciò che vieta la libertà di pensiero, e la libera espressione di sé. Nel corso degli anni ci sono stati vari cambi di formazione fino ad arrivare a quella attuale; recentemente è entrato a far parte del gruppo, l’eccezionale violinista Savino Pantone. Il lavoro che ha portato alla registrazione del disco è iniziato durante il blocco mondiale dovuto al Covid 19, in parte con una registrazione casalinga e in parte con una collaborazione con lo studio Golden Factory di Andrea Pelatti. Sono state molte le eccezionali collaborazioni, come quella con Le Musiquorum, che saranno presenti all’Istituto Ernesto de Martino per la presentazione, Pedro Joia alla chitarra, Daniele Iannaccone alla viola e al violino.

Ad aprire la serata, dalle ore 21 La Mia S’Ignora, un progetto musicale attento alla canzone d’autore dimenticata, alla poesia, alla forma e al contenuto dei testi. Il loro primo disco, arrivato dopo anni di esperimenti e ricerche, in un connubio tra tradizione e sperimentazione, è uscito lo scorso anno sempre per La Chute Dischi. Il progetto è formato da Duccio Tebaldi, Lorenzo Carovani, Agnese Focardi, Giada Moretti.