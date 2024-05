InCanto: a Villa San Lorenzo il libro “Bella Ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco”

SESTO FIORENTINO – Oggi 11 maggio un nuovo appuntamento con la nuova edizione di InCanto 2024, la rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo. Dalle 17:30, un incontro per presentare “Bella Ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco” di Jacopo Tomatis (Il Saggiatore, 2024) insieme all’autore e ad Antonio Fanelli. Il libro […]

SESTO FIORENTINO – Oggi 11 maggio un nuovo appuntamento con la nuova edizione di InCanto 2024, la rassegna del canto di tradizione e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo. Dalle 17:30, un incontro per presentare “Bella Ciao. Una canzone, uno spettacolo, un disco” di Jacopo Tomatis (Il Saggiatore, 2024) insieme all’autore e ad Antonio Fanelli.

Il libro racconta un pezzo di storia della musica italiana rimasto volutamente lontano dalle classifiche e dai circuiti ufficiali, ma che è stato fondamentale per la costruzione della nostra identità nazionale e politica. Nelle sue pagine troviamo la storia della canzone divenuta inno della lotta per la libertà in tutto il mondo e dello spettacolo “Bella Ciao” del 1964. Esplora le origini e lo sviluppo unico del movimento folk italiano a partire da questo progetto che ne rappresenta il momento fondativo.

“Bella ciao” infatti, nell’immaginario collettivo, è il brano simbolo della Resistenza partigiana ma i più dimenticano che è anche il nome di uno spettacolo di canzoni popolari italiane che fece scalpore al Festival dei Due Mondi di Spoleto del 1964, e del 33 giri a firma del Nuovo Canzoniere Italiano che lo fissò su disco. Entrambi hanno avuto un ruolo cruciale nella diffusione della canzone.

Con questo libro Jacopo Tomatis ripercorre le vicende del progetto culturale che ruota intorno a “Bella ciao” nella sua triplice forma e ne ricostruisce la fortuna in anni di profondi mutamenti sociali: dalle prime apparizioni durante la Seconda guerra mondiale alla prima versione registrata – quella di Yves Montand –, fino al successo discografico e alla sua trasformazione in simbolo dell’incontro fra politica e musica. Quella di Tomatis è l’esplorazione di un brano iconico; un’indagine capace di stare in equilibrio tra fatti e leggende, revival e interpretazioni errate, che riesce a smantellare la mitologia di una canzone senza sminuirne il fascino e l’importanza.