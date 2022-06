“InCanto tutto l’anno 2022” a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Continua la XXVII Edizione di “InCanto tutto l’anno 2022”, la rassegna del canto di tradizione orale e di nuova espressività in Italia: sarà in concerto sabato 11 giugno alle 21.15, per la prima volta nel cortile dell’Istituto Ernesto de Martino, La Casa del Vento. Lo storico gruppo italiano che ha saputo interpretare […]

Lo storico gruppo italiano che ha saputo interpretare come pochi le speranze e le idee dei movimenti legati all’esperienza dei Social Forum dei primi anni di questo secolo presenta Alle corde, il nuovo album di inediti che celebra i suoi 30 anni di attività. Il titolo è preso a prestito dal mondo della boxe come metafora di vita per coloro che nella vita rischiano o vanno giù al tappeto, nel passato e nel presente.

Dieci nuove canzoni tra atmosfere acustiche con incursioni rock e roots. Ci sono brani sul tema dei migranti come “Mare di Mezzo”, ispirata dall’omonima chitarra realizzata con i legni dei barconi arrivati a Lampedusa dal liutaio cortonese Giulio Carlo Vecchini, l’onirica e ritmata “Danza del Mare” o “Born in the Ghetto” sulla mancanza di politiche sull’integrazione nelle nostre città. Ci sono i sogni spezzati degli adolescenti di oggi, le loro paure verso un presente e un futuro sempre più incerto, ma anche le storie delle generazioni passate, come la favola agrodolce nata dai racconti di Mirella, madre di Luca Lanzi, bambina durante la Seconda Guerra Mondiale e “Girotondo a Sant’Anna”, canzone dedicata alla strage nazi-fascista di Sant’Anna di Stazzema avvenuta il 12 agosto 1944 dove furono trucidate 560 persone tra cui anche la piccola Anna Pardini di soli 20 giorni di vita.