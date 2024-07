Incendio a Morello: intervento della Racchetta. Usata la vasca antincendi boschivi

SESTO FIORENTINO – Ampio incendio nel primo pomeriggio di oggi a Morello in località Gualdo. Sul posto ci sono i volontari della Racchetta con i mezzi per spegnere l’incendio e i Vigili del fuoco. Per lo spegnimento dell’incendio è stata utilizzata per la prima volta la vasca anticendi boschivi installata alla Fonte dei Seppi dalla Città […]

SESTO FIORENTINO – Ampio incendio nel primo pomeriggio di oggi a Morello in località Gualdo. Sul posto ci sono i volontari della Racchetta con i mezzi per spegnere l’incendio e i Vigili del fuoco. Per lo spegnimento dell’incendio è stata utilizzata per la prima volta la vasca anticendi boschivi installata alla Fonte dei Seppi dalla Città metropolitana di Firenze nel 2021. E’ stato il veloce lavoro di squadra tra Racchetta, Vab Calenzano, vigili del fuoco e Carabinieri Forestali ad evitare che le fiamme potessero svilupparsi nel bosco vicino e arrivare fino alle abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono state complicate anche dalla chiusura di via di Baroncoli che non ha permesso l’arrivo con i mezzi sul posto, ma è stato necessario raggiungere a piedi il luogo dell’incendio.