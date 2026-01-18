Incendio a San Donnino all’interno del centro di smistamento rifiuti di Alia: a fuoco carta e cartone

CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale stanno intervenendo, dalle 16.25 in via di San Donnino presso un centro di smistamento di rifiuti Alia, per un incendio che ha coinvolto il materiale depositato. A seguito del calore per irraggiamento l’incendio si è propagato alla copertura. Sul posto stanno operando tre squadre, due autobotti un’autoscala e in supporto anche il uno scarrabile da 14.000 litri dal comando di Prato. Insieme a loro anche i mezzi e i volontari della Fratellanza Popolare di San Donnino e la Polizia locale di Campi Bisenzio. I Vigili del fuoco hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono in corso le operazioni di spegnimento nelle quali saranno impiegati i mezzi di movimento terra per smassare il materiale presente.