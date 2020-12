Incendio ai giardini di San Donnino: individuato il “piromane”. E’ un minore di 14 anni…

CAMPI BISENZIO – È stato individuato il responsabile dell’incendio che ha distrutto l’area giochi di San Donnino “L.Martelli” in via Pistoiese. I Vigili del fuoco intervenuti, infatti, avevano immediatamente classificato l’incendio come doloso e le indagini coordinate dall’Ufficiale di Polizia municipale di Campi Bisenzio hanno permesso oggi di identificare il piromane che aveva dato alle […]

CAMPI BISENZIO – È stato individuato il responsabile dell’incendio che ha distrutto l’area giochi di San Donnino “L.Martelli” in via Pistoiese. I Vigili del fuoco intervenuti, infatti, avevano immediatamente classificato l’incendio come doloso e le indagini coordinate dall’Ufficiale di Polizia municipale di Campi Bisenzio hanno permesso oggi di identificare il piromane che aveva dato alle fiamme l’area giochi. Le indagini, iniziate in collaborazione con la locale Stazione dei Carabinieri di San Piero a Ponti, hanno visto il personale di Polizia municipale visionare i filmati delle telecamere. A seguito di alcuni appostamenti, gli agenti hanno quindi identificato alcuni dei presenti nei video: si tratta di ragazzi per la maggior parte minorenni residenti a Campi Bisenzio e nei Comuni limitrofi.

L’autore materiale del gesto è un minore di 14 anni che, dopo aver inizialmente negato, ha ammesso le sue colpe. A suo carico, la Polizia municipale ha redatto un’informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze con la richiesta di eventuali emissioni di provvedimenti; inoltre, ha segnalato anche gli altri presenti, inizialmente considerati corresponsabili del gesto: anziché segnalare il pericolo o prendere le distanze dall’iniziativa, alcuni di loro si erano messi infatti a scattare fotografie o a registrare video con i propri smartphone. Il danno economico provocato dall’incendio ammonta a circa 6.000 euro, che il Comune di Campi Bisenzio ha intenzione di far rimborsare dalla famiglia del colpevole.

Da parte sua, il comandante Francesco Frutti si dichiara soddisfatto del lavoro della Polizia municipale, sottolineando come fondamentali “una serie di fattori quali la visione delle telecamere di sicurezza di proprietà comunale, la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la collaborazione della cittadinanza e lo spirito di corpo degli agenti e dell’ufficiale che ha coordinato le indagini che hanno messo tutto il loro impegno, costanza e dedizione per individuare il piromane, un altro piccolo, grande successo del Corpo”. “Voglio ricordare – ha aggiunto Frutti – che l’attività della Polizia municipale non si limita alle multe ma tutela anche gli spazi pubblici e la sicurezza pubblica. Basti pensare all’indagine con cui poche settimane fa abbiamo individuato un automobilista colpevole di omissione di soccorso, alla lotta contro l’abbandono di rifiuti sul territorio o al continuo supporto per assicurare la sicurezza a seguito dell’emergenza Covid”.

“Facciamo i nostri complimenti – dichiarano il sindaco Emiliano Fossi e l’assessore Riccardo Nucciotti – alle forze dell’ordine che hanno portato avanti le attività di indagine necessarie per individuare i responsabili. Quello dei giardini di San Donnino è un gesto che la comunità di Campi Bisenzio non deve e non può accettare. Tanto è l’impegno che amministratori e uffici comunali mettiamo ogni giorno per la riqualificazione di tutti gli spazi verdi della città e non è assolutamente possibile accettare gesti come questo”.