Incendio al cimitero di Signa

SIGNA – Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco ma anche per le associazioni di volontariato impegnate nello spegnimento degli incendi. Se a Campi infatti le fiamme hanno interessato il forno esterno di una pizzeria del centro, a Signa si sono propagate da alcune sterpaglie ma hanno coinvolto il cimitero di San Miniato tanto che la Polizia municipale è stata costretta a far uscire le persone presenti.

Due squadre antincendio della Pubblica Assistenza di Signa stanno intervenendo in via di Castelletti, presso l’area adiacente al cimitero di Signa, per spegnere il vasto incendio di vegetazione, canneto e oliveto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e in arrivo altri mezzi del volontariato anticendio. Le fiamme si sviluppano rapidamente a causa del vento, l’incendio sta interessando anche un cipresso all’interno del Cimitero, su cui stanno operando i Vigili del Fuoco.

(Notizia in aggiornamento)