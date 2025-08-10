Incendio di furgoni e van in via degli Olmi

SESTO FIORENTINO – Tre automezzi van e due furgoni, oltre a due abeti, sono andati a fuoco nella notte in un parcheggio di via degli Olmi. Sul posto, intorno alle 1.10, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano. I Vigili del fuoco, intervenuti con due […]

SESTO FIORENTINO – Tre automezzi van e due furgoni, oltre a due abeti, sono andati a fuoco nella notte in un parcheggio di via degli Olmi. Sul posto, intorno alle 1.10, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano. I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e un’autobotte, hanno effettuato lo spegnimento con schiumogeno dei 5 veicoli e messo in sicurezza un mezzo pesante alimentato a GNL (Gas Naturale Liquefatto) riscaldato per irraggiamento. Sul posto presenti i Carabinieri della compagnia di Signa e la Polizia di Stato. Le indagini sono in corso.