Incendio di sterpaglie in via Mammoli, il vento spinge le fiamme fino a via Pistoiese

CAMPI BISENZIO – Si sta allargando l’incendio avvenuto poco fa in via Mammoli che ha fatto arrivare sul posto i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest. Si tratta di un incendio di sterpaglie che però forse a causa del vento è in espansione verso via Pistoiese dove stanno convergento, oltre ad una squadra e due automezzi richiesto supporto squadre AIB della Regione Toscan, ulteriori squadre. In arrivo anche Drago 53 l’elicottero del reparto volo di Arezzo e altre squadre in avvicinamento a presidio di un distributore di Gpl.