Incendio di un edificio industriale a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Incendio in un edificio industriale in via Mugellese. Sul posto, alle 3 di notte sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest, dalla sede centrale, dal distaccamento di Empoli e dal distaccamento di Calenzano. L’edificio era adibito alla floccatura elettrostatica e i Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, un’autoscala e quattro autobotti, e il funzionario di servizio per coordinare le operazioni di spegnimento, hanno contenuto la propagazione dell’incendio al resto dell’area e nel giro di un’ora è stato confinato ed estinto. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di bonifica. Non ci sono persone coinvolte.