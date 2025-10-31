Incendio di un rimorchio in via Ticino

CAMPI BISENZIO – Come era prevedibile, l’intervista al segretario regionale ed ex sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi (“Campi torni protagonista, il Pd può esserlo di nuovo”: dopo tre anni Emiliano Fossi “senza freni” – Esclusiva Piananotizie – Piana Notizie), ha fatto molto discutere. Sia in città che sui social. E le reazioni di alcuni […]
CAMPI BISENZIO – Dopo tre anni dalla prima volta che ha varcato la porta di Montecitorio, è tornato a partecipare a un’assemblea del Partito Democratico campigiano. Lo ha fatto ieri sera, con rispetto, ma anche con assoluta determinazione. Ma anche con l’obiettivo preciso, oltre che dichiarato, di lavorare affinché il partito torni a essere protagonista […]
SESTO FIORENTINO – I genitori di alcune scuole di Sesto Fiorentino hanno nuovamente inviato una lettera all’amministrazione comunale per chiedere una maggiore e più stringente attenzione per quanto riguarda la mensa scolastica dopo i fatti avvenuti lo scorso anno con i “casi” di salmonella e più recentemente le farfalline trovate all’interno di alcuni pasti contenenti […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]