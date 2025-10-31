News

Incendio di un rimorchio in via Ticino

SESTO FIORENTINO – Un mezzo è stato coinvolto in via Ticino questo pomeriggio attorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i  Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest con una squadra e un’autobotte; in corso le operazioni di spegnimento. A prendere fuoco il semirimorchio di una cella frigo.

