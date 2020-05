SESTO FIORENTINO – E’ in corso un incendio in via De Gasperi che ha coinvolto una carrozzeria. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamenti di Firenze ovest e Calenzano. Al momento l’incendio è sotto controllo e a causa del denso fumo sprigionatosi, si sta recando sul posto anche il carro aria dalla sede centrale di Firenze.