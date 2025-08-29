Incendio di una oliveta in via Belvedere a Serpiolle

SESTO FIORENTINO – Incendio nel pomeriggio a Serpiolle in via Belvedere. Alle 17.35 i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, dalla sede centrale e da Borgo San Lorenzo, sono intervenuti per un incendio di oliveta che si è propagato rapidamente per la presenza di vento raggiungendo una parte boschiva e […]

SESTO FIORENTINO – Incendio nel pomeriggio a Serpiolle in via Belvedere. Alle 17.35 i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, dalla sede centrale e da Borgo San Lorenzo, sono intervenuti per un incendio di oliveta che si è propagato rapidamente per la presenza di vento raggiungendo una parte boschiva e minacciando alcune abitazioni. L’incendio ha interessato anche alcune baracche agricole. Sul posto sono intervenute 2 squadre, due fuoristrada, un mezzo pesante boschivo e l’elicottero Drago 70 del reparto volo di Arezzo. L’incendio ha richiesto l’intervento anche diverse squadre AIB della Regione Toscana.