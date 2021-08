Incendio ditta Sittel a Campi Bisenzio: campionamenti di Arpat per valutare le possibili ricadute

CAMPI BISENZIO – Dopo l’incendio di venerdì scorso che si è sviluppato nel piazzale della Sittel, in via Castronella, i Vigili del fuoco hanno avvisato il Dipartimento Arpat di Firenze proprio perché le fiamme stavano producendo una densa e alta colonna di fumo visibile fin da Firenze. La ditta interessata dall’incendio fa cablaggio di infrastrutture […]

CAMPI BISENZIO – Dopo l’incendio di venerdì scorso che si è sviluppato nel piazzale della Sittel, in via Castronella, i Vigili del fuoco hanno avvisato il Dipartimento Arpat di Firenze proprio perché le fiamme stavano producendo una densa e alta colonna di fumo visibile fin da Firenze. La ditta interessata dall’incendio fa cablaggio di infrastrutture di telecomunicazioni e nel piazzale che ha preso fuoco erano presenti, oltre a tre o quattro automezzi di servizio, diverse bobine di cavi telefonici e in fibra ottica, i cassoni contenenti i ritagli di tali materiali e scatole in materiale plastico per l’installazione di questi apparati.

L’incendio è stato domato in un paio di ore circa e, spiegano da Arpat, “tenuto conto della sua durata e della quantità dei materiali combusti ci si attendono ricadute di inquinanti complessivamente piuttosto contenute. Tuttavia, considerata la presenza di abitazioni e orti nelle immediate vicinanze e le caratteristiche dei materiali combusti, cautelativamente Arpat, come concordato con l’Azienda sanitaria, ha proceduto alla raccolta di alcuni campioni di vegetali a foglia larga nelle aree limitrofe all’azienda e possibilmente interessate dalla ricaduta dei fumi. L’ubicazione dei campionamenti è stata concordata con il Settore modellistica previsionale dell’Agenzia, tenendo conto dell’andamento dei venti misurati dalla stazione della rete meteorologica regionale di Case Passerini. Si prevede di concludere le analisi dei campioni, volte a verificare la possibile presenza dei microinquinanti e dei metalli, entro la fine della settimana”.