Incendio in un edificio industriale in via dei Cattani

SESTO FIORENTINO – Incendio questa mattina attorno alle 6.30 in un edificio industriale in via dei Cattani. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze ovest e della sede centrale. Si tratta di un edificio industriale adibito a pelletteria. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, due autobotti e un’autoscala, hanno fatto ingresso all’interno dei locali invasi dai fumi della combustione, contenendo la propagazione dell’incendio. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e di messa in sicurezza. In seguito ai danni provocati dal calore e dai fumi della combustione, l’edificio è stato reso non fruibile. Sul posto richiesto l’intervento a scopo precauzionale di un equipaggio sanitario e della Polizia di Stato. Non ci sono persone coinvolte.