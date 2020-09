Incendio in un garage in via dei Colli

SIGNA – E’ in corso un intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest con tre automezzi Aps, autopompe serbatoio, autobotte serbatoio e autoscala e 9 unità, in via del Colli per un incendio all’interno di un garage, dove si trova l’inverter del sistema fotovoltaico. Nel tentativo di effettuare un primo […]

SIGNA – E’ in corso un intervento dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest con tre automezzi Aps, autopompe serbatoio, autobotte serbatoio e autoscala e 9 unità, in via del Colli per un incendio all’interno di un garage, dove si trova l’inverter del sistema fotovoltaico. Nel tentativo di effettuare un primo intervento di soccorso, il proprietario dell’abitazione è rimasto intossicato dai fumi della combustione. La squadra ha spento l’incendio e sono in corso le operazioni di spegnimento e della messa in sicurezza del locale.

notizia in aggiornamento