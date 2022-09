Incendio in via di Querceto

SESTO FIORENTINO – Incendio questa mattina in una corte interna di via di Querceto. Sul poso sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e dalla sede centrale. Il palazzo è confinante con la sede della Misericordia di piazza San Francesco e in via precauzionale è stata evacuata una palazzina […]

SESTO FIORENTINO – Incendio questa mattina in una corte interna di via di Querceto. Sul poso sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest e dalla sede centrale. Il palazzo è confinante con la sede della Misericordia di piazza San Francesco e in via precauzionale è stata evacuata una palazzina dell’associazione.

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre un’autobotte e un’autoscala e gli agenti della Polizia municipale di Sesto Fiorentino che hanno chiuso via di Querceto per permettere le operazioni spegnimento dell’incendio. L’incendio ha avuto inizio nella corte interna posta al primo piano e sono state interessate le parti esterne di tre appartamenti. Una persona è stata assistita dal personale sanitario del 118 per intossicazione.