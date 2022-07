Incendio in via di Stagno a Lastra a Signa, c’è anche un decesso

LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest e Calenzano, sono intervenuti a Lastra a Signa, in via di Stagno, nel pressi del parco fluviale, per l’incendio di sterpaglie con il coinvolgimento di alcune rotoballe di fieno. Sul posto presenti anche squadre AIB della Regione. Inoltre, è stato […]

LASTRA A SIGNA – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest e Calenzano, sono intervenuti a Lastra a Signa, in via di Stagno, nel pressi del parco fluviale, per l’incendio di sterpaglie con il coinvolgimento di alcune rotoballe di fieno. Sul posto presenti anche squadre AIB della Regione. Inoltre, è stato necessario l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario del 118 per soccorrere un uomo per il quale il medico purtroppo ha potuto constatare solo il decesso sembra, in base alle prime informazioni raccolte, per asfissia.

(Notizia in aggiornamento)