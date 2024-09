Incendio in via Einstein, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. C’è anche un’ordinanza del sindaco

CAMPI BISENZIO – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è originato ieri sera intorno alle 22.15 in via Einstein e che ha visto tre squadre impegnate tutta la notte per abbassare il calore e occuparsi ovviamente di spegnere le fiamme. Situazione quindi sotto controllo dalle prime luci dell’alba: sul posto anche tre autobotti, […]

CAMPI BISENZIO – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è originato ieri sera intorno alle 22.15 in via Einstein e che ha visto tre squadre impegnate tutta la notte per abbassare il calore e occuparsi ovviamente di spegnere le fiamme. Situazione quindi sotto controllo dalle prime luci dell’alba: sul posto anche tre autobotti, una kilolitrica e uno scarrabile che fungono da riserva di acqua per alimentare le lance e tramite l’autoscala. Presente inoltre il funzionario dei Vigili del fuoco per coordinare le operazioni insieme ai Carabinieri e all’assessore alla mobilità del Comune di Campi Bisenzio, Daniele Matteini. Non solo perché dal Comando di Pistoia è giunto anche il mezzo meccanico denominato “Tripper”, ovvero un dispositivo su cingoli sul quale è installato un monitor che eroga 4.500 di acqua al minuto.

In seguito all’incendio, con i fumi che si stanno sviluppando, in un’area comunque circoscritta, ma di 500 metri, il sindaco Andrea Tagliaferri ha emesso un’ordinanza che vieta il consumo e/o vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all’incendio nelle zone comprese entro il raggio appunto di 500 metri; il divieto di attingere alle risorse idriche ai fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea, unitamente alla disposizione del divieto di pascolo entro il raggio di 500 metri almeno fino al 19 settembre. Inoltre, in maniera del tutto precauzionale, “suggerisce la chiusura degli infissi esterni degli immobili (finestre, balconi, lucernari e ogni altro tipo di aperture munite di dispositivi fissi di chiusura) per un raggio di 200 metri dall’area dove si sono sviluppate le fiamme fino a 6 ore dopo la fine dell’incendio”.