Incendio in via Roncioni a Prato

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina intorno alle 8.30 per un incendio che si era sviluppato in un appartamento in via Roncioni a Prato. Sul posto, oltre alla squadra della sede centrale, l’autoscala e il funzionario tecnico. Attivata anche la squadra di Montemurlo. Giunti sul posto l’incendio risultava limitato al terrazzo. Nessuna persona per fortuna è rimasta coinvolta. Le cause sono in corso di accertamento