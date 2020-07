Incendio in via Volta a Capalle: i Vigili del fuoco chiudono la strada ma non ci sono feriti

CAMPI BISENZIO – Incendio in via Volta a Capalle intorno alle 13. I residenti nell’abitazione coinvolta dalle fiamme hanno sentito un “botto” provenire dall’esterno e a prendere fuoco è stato l’annesso in cemento posto alle spalle della casa. Ancora da accertare le cause, forse la “scintilla” è stata provocata da delle vernici o del diluente […]

CAMPI BISENZIO – Incendio in via Volta a Capalle intorno alle 13. I residenti nell’abitazione coinvolta dalle fiamme hanno sentito un “botto” provenire dall’esterno e a prendere fuoco è stato l’annesso in cemento posto alle spalle della casa. Ancora da accertare le cause, forse la “scintilla” è stata provocata da delle vernici o del diluente custoditi all’interno. Sul posto sono intervenuti l’assessore Riccardo Nucciotti, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale per regolare il traffico visto che la strada è stata momentaneamente chiusa. Per fortuna non si registrano né danni, né feriti.