Incidente a Brozzi: investe ciclista e scappa, rintracciato a Campi Bisenzio

FIRENZE – Notte di Capodanno tranquilla, a Firenze, con poche violazioni delle regole. Prima della mezzanotte, tuttavia, intorno alle 21, è avvenuto un incidente stradale nella zona di Brozzi: un ciclista è stato urtato da un’auto che non si è fermata a soccorrerlo. L’uomo è stato portato in ospedale ma le condizioni non sono gravi. L’automobilista è stato poi rintracciato a Campi Bisenzio e denunciato. In totale erano un centinaio gli agenti di Polizia municipale in servizio da ieri sera a stamani, di cui una decina di pattuglie nelle aree considerate più a rischio, di concerto con le altre forze dell’ordine.

Per quanto riguarda i divieti in vigore, la Polizia municipale ha controllato 169 persone ed elevato 5 sanzioni per mancato rispetto del coprifuoco, oltre a effettuare 22 controlli amministrativi disponendo la chiusura di un locale trovato a servire clienti anziché limitarsi all’asporto. Il locale, in zona Ponte alle Mosse, è stato chiuso per cinque giorni perché recidivo.

Per quanto riguarda i botti, la stragrande maggioranza si sono limitati ad aree private e non pubbliche, dove erano stati vietati, anche se non è mancato qualche reclamo, soprattutto per petardi esplosi nei giardini. Alcuni residenti del centro hanno segnalato una persona che ha esplosi forti petardi nelle piazzette più piccole tra cui quella del Limbo dove lo scoppio ha frantumato i vetri di una casa.