Incidente al mezzo per i servizi sociali: la Croce Viola lancia una raccolta fondi

SESTO FIORENTINO – Un mezzo che viene utilizzato per aiutare gli altri e che ora è danneggiato: la Croce Viola Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino chiede un aiuto lanciando una raccolta fondi sui social. “Giovedì pomeriggio – si legge nell’appello alla raccolta fondi da parte del Consiglio direttivo dell’associazione sestese – la nostra Panda, che utilizziamo per i servizi sociali, è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il nostro autista è rimasto abbagliato dai fari di un mezzo che veniva in direzione opposta e ha tamponato altre due vetture lungo la Perfetti Ricasoli-Mezzana. Per fortuna né lui, né i passeggeri a bordo, né quanti viaggiavano sulle altre auto hanno riportato conseguenze serie. I danni alla Panda, però, sono molto ingenti e sfiorano i 4mila euro: 3.737,74 euro, per la precisione, come da preventivo dell’Autocarrozzeria Montesi. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa sottoscrizione. Chiediamo l’aiuto di tutti: volontari, soci e fan di Facebook. Un piccolo contributo per aiutarci a rimettere in strada la nostra Panda e consentirle di continuare in quello che ha fatto fino a giovedì pomeriggio: aiutare gli altri”.

La Croce Viola provvederà a rendicontare la cifra raccolta e le sue modalità di spesa. A questo link la raccolta fondi su Facebook: https://www.facebook.com/donate/485846242129365/10222053341066867/